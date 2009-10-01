Трое милиционеров погорели на взятке в 400 тысяч долларов

В Донецкой области за вымогательство и получение взятки Служба внутренней безопасности МВД Украины задержала троих работников милиции.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, 400 тысяч американских долларов требовали трое работников Главного управления МВД Украины в Донецкой области у местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту преступления.

“Взяточники были задержаны во время получения ими очередного транша незаконного вознаграждения в сумме десять тысяч долларов. Среди задержанных – следователь по особо важным делам и двое работников службы борьбы с экономической преступностью”, – отмечается в сообщении.

Сейчас собранные в отношении задержанных материалы Служба внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины готовит передать в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по факту получения взятки.