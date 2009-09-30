Львовский горсовет избрал новый исполком (список)

Сегодня на сессии Львовского городского совета депутаты утвердили новый состав исполкома Львовского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в голосование приняли 72 депутата. «За» проголосовали 50 депутатов, 16 – против, воздержались – 5 депутатов.

В состав новоизбранного исполкома вошло 8 человек - городской председатель Андрей САДОВЫЙ, управделами исполкома Марта ЛИТВИНЮК, секретарь Львовского городского совета Владимир КВУРТ, заместитель городского председателя по вопросам подготовки к Евро-2012 Александр ЖАРИКОВ, первый заместитель городского председателя Олег СИНЮТКА, заместитель по гуманитарным вопросам Василий КОСИВ, заместитель по вопросам градостроения и инфраструктуры Владимир ШЕВЧУК и заместитель начальника ГУ МВД Украины во Львовской области Олег РУДНИЦКИЙ.

Как сообщалось, 17 сентября во время сессии Львовского городского совета депутаты поддержали решение городского председателя Львова Андрея САДОВОГО о роспуске исполнительного комитета горсовета.

Во Львовском городском совете насчитывается 90 депутатов.