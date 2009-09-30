Госфинуслуг заблокировала счета кредитного союза «Аккорд»
11:56, 30 сентября 2009Общество
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Введена временная администрация
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) 29 сентября ввела временную администрацию в кредитном союзе «Аккорд».
Об этом сообщается на официальном сайте Госфинуслуг.
Согласно сообщению, временным администратором сроком на 3 месяца назначена Светлана СЛОБОДЕНЮК.
Также сообщается, что решение о введении временной администрации принято в связи с систематическим нарушением кредитным союзом требований Госфинуслуг.
Кроме того, распоряжением комиссии от 28 сентября 2009 №702 весь состав Правления и Наблюдательного совета КС «Аккорд» отстранен от управления союзом. Счета кредитного союза заблокированы, печать и документация изъяты временным администратором.
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