Прокуратура опротестовала «гениальное» решение Киевского горсовета

Прокуратура Киева опротестовала решение Киевского городского совета, которым предусмотрено получение разрешения в КГГА на проектирование и реконструкцию отдельных частей зданий и сооружений, реконструкцию чердаков с обустройством мансард, технических этажей, перепланировки квартир, установки дополнительного оборудования, не определенного проектом (телевизионных «тарелок», кондиционеров, вытяжек и т. п.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, решение Киевсовета противоречит требованиям действующего законодательства, поскольку исполнительный орган (в данном случае – КГГА) выносит лишь решение о разрешении на строительство, а разрешение на выполнение строительных работ, осуществление реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов градостроения предоставляется инспекциями государственного архитектурно-строительного контроля.

Более того, говорится в сообщении, в действующем законодательстве отсутствует норма, предусматривающая необходимость получения разрешения на установку дополнительного оборудования, не определенного проектом (антенн, кондиционеров, вытяжек и т. п.), а, следовательно - правовые основания для того, чтобы требовать от граждан такие разрешения, отсутствуют.

Кроме того, проект данного решения Киевсовета не согласовывался с представительством Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в г. Киеве, как это предусмотрено Законом Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», отмечают в прокуратуре Киева.