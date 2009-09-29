Ющенко сегодня едет в с.Чижовка

29 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в открытии завода ООО «Церсанит Инвест» в селе Чижовка Новоград-Волынского района Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, инвестиционный проект предусматривал два этапа реализации, в частности строительство двух заводов и технической базы (вложение 80 млн. евро), и перестройку существующих заводов и увеличение их производственной мощности (вложение 40 млн. евро).

Таким образом, инвестиции в строительство двух очередей предприятия составляют около 120 млн. евро и входят в сотню крупнейших иностранных капиталовложений в Украине. Предприятие является одним из наибольших в Новоград-Волынском районе. Пуск первой очереди завода в 2008 году создал свыше 800 рабочих мест. Нынешний пуск второй очереди завода позволит довести количество новых рабочих мест до 1100. (Общая численность населения Новоград-Волынского района составляет около 48,5 тысяч человек). Планируется, что кроме участия в официальных мероприятиях, глава государства пообщается с рабочими предприятия.