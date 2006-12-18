Президент помиловал 80 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал сегодня Указ о помиловании 80 осужденных.

Как сообщает пресс-служба главы государства, при этом удовлетворено 175 ходатайств граждан и народных депутатов Украины.

Среди помилованных - 19 женщин и 61 мужчина, из которых 4 преклонного возраста, 4 инвалида, 2 участника войны, 8 многодетных, 41 молодого возраста и другие.

От начала 2006 года Президент подписал 12 указов о помиловании 1018 человек. Из них 621 осужденному основная мера наказания сокращена, 398 осужденных от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания освобождены.