Приключения наркокурьеров в Украине

С начала этого года на границе было изъято 512 килограммов наркотиков, из которых почти 95 килограммов марихуаны и конопли.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

По данным Госпогранслужбы, только в течение минувшей пятницы зафиксировано три случая переправки через границу большого количества наркотиков. В частности, пограничники заставы «Самойлово» Донецкого отряда задержали россиянина, который внутри магнитофона переносил пакеты с марихуаной общим весом около 200 граммов.

Еще почти 2 килограмма аналогичного «зелья» погранично-таможенный наряд пункта пропуска «Могилёв-Подольский» изъял у гражданина Молдовы, который следовал поездом «Кишинев – Москва». Наркокурьер зашил пакет с марихуаной в матрац, на котором отдыхал. В связи с инцидентом отправление поезда было задержано более чем на час.

В то же время владельца 600 граммов «травы» установить не удалось. Пакет обнаружили под умывальником в туалете одного из вагонов поезда «Черновцы – Москва» во время досмотра в пункте пропуска.