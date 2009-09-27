Подросток похитил из молитвенного дома семь икон

В Сумской области правоохранители задержали 16-летнего жителя Великописаревского района, который ночью, сломав замки на дверях Святониколаевского молитвенного дома, проник в помещение и похитил оттуда семь икон, которые потом перепродал перекупщику старинных вещей за 500 гривен.

Как сообщила УНИАН сотрудник сектора связей с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, жители села Добрянское Великописаревского района были шокированы новостью: ночью кто-то обворовал местный храм. Первой увидел кражу священник, который пришел на утреннюю службу. Через час начали сходиться прихожане. Люди в нерешительности стояли у открытой двери молитвенного дома и не осмеливались зайти, перешептываясь, что кто-то вынес из церкви семь икон, а самую большую из них похитили даже с алтаря. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа милиции.

«Неизвестный злоумышленник проник в помещение, сломав замок на дверях молитвенного дома. По одной из версий преступление мог совершить кто-то из местных жителей. Поскольку были похищены самые ценные иконы, было понятно, что их похитили с целью дальнейшей перепродажи. Милиционеры опрашивали всех жителей села, которые могли стать вероятными свидетелями, проверялись и ранее судимые граждане», - рассказал заместитель начальника Великописаревского райотдела ГУ МВД Украины в Сумской области Александр ПОЛЯНИН.

В поле зрения правоохранительных органов попал 16-летний парень, который привлекался к ответственности за кражи из домов. Подозрения работников правоохранительны органов усилились, когда после кражи парень приобрел мобильный телефон. Нашли юношу милиционеры в соседнем селе. Увидев милиционеров, он сознался в содеянном.

По словам злоумышленника, красть он решил ночью, когда в храме никого не было. Взял дома лом, при помощи которого сломал замки на дверях.

«Иконы брал такие, чтобы продать можно было. В прошлом году здесь по селу ездил мужчина и предлагал купить старинные вещи. Я тогда еще номер мобильного его записал. А когда иконы украл, сразу ему позвонил по телефону. Иконы продал за 500 гривен», - рассказал парень во время допроса. Сейчас несовершеннолетний вор находится в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело. Все семь икон найдены и возвращены в собственность Святониколаевского молитвенного дома.