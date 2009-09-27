Погода на завтра

Переменную облачность без осадков прогнозируют синоптики на территории Украины на 28 сентября.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, в восточных областях 3-8° тепла, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 0-3°; днем 17-22°, на Закарпатье до 26°.

На территории Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 6-11° тепла, днем 17-22°; в Киеве ночью 9-11°, днем 20-22°.

27 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 16-21°, в Днепре возле Киева 17°.