Ющенко: кризис должен стать толчком к модернизации

Экономический кризис, который сейчас переживает мир, мы должны воспринимать как толчок к решительной модернизации нашей промышленности, что сделает ее конкурентоспособной в условиях завтрашнего дня.

Об этом говорится в приветствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО работникам машиностроительного комплекса Украины, сообщается на официальном сайте главы государства.

“Ваша отрасль является одной из важнейших для Украины. Она обеспечивает ее экономическое могущество и принадлежность к развитым странам мира. Я благодарен украинским ученым, инженерам, рабочим, всем работникам машиностроения за высокий профессионализм, ответственность и преданность делу”, - говорится в приветствии.

По мнению Президента, внедрение самых передовых научных разработок и технологий, организация производства по самым высоким международным стандартам позволит качественно повысить эффективность отечественного машиностроительного комплекса, укрепит его позиции на мировых рынках.