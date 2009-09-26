Директор МВФ уверен, что пик мирового финансового кризиса уже позади

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН считает, что пик мирового финансового кризиса уже позади.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВФ заявил сегодня в ходе телемоста с участниками 6-го саммита Ялтинской европейской стратегии.

«Если вы определяете кризис как риск для основных финансовых учреждений обанкротиться, то такой риск довольно низок теперь. Если, говоря о кризисе, вы имеете в виду его последствия в плане замедления экономического роста в мире, то, конечно, он (кризис) еще не закончился», - сказал Д.СТРОСС-КАН.

При этом он добавил: «Но мы видим уже свет в конце туннеля».

По его прогнозам, в глобальных масштабах восстановление мировой экономики начнется в первой половине 2010 года. «Может быть, и раньше для некоторых отдельных стран», - сказал глава МВФ.

Вместе с тем он отметил, что разрыв между тем, когда начнется новый рост и пиком этого роста, займет по меньшей мере год.

Д.СТРОСС-КАН отметил, что странам, как с развитой экономикой, так и развивающимся странам, придется бороться с растущей безработицей.

«Человек, который потеряет работу в США, во Франции или в любой другой стране, в ноябре для него кризис не закончился, поэтому еще рано праздновать победу и говорить, что кризис завершился», - сказал Д.СТРОСС-КАН.

Он также отметил, что наихудшего сценария удалось избежать.

«Мы возобновили контроль над нашей финансовой системой, но последствия этого кризиса будут ощущаться еще долго», - отметил глава МВФ.