В Украине ожидается похолодание

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части дождь, утром и днем в Крыму местами сильный дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7°, на юге Крыма до 10° тепла.

На остальной территории временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, только в северных, а днем и в западных областях без существенных осадков; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 1-6° морозу, днем 0-4° мороза. Ночью и утром в областях Прикарпатья местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

20-21 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в западных областях, а 20 декабря и в южной части небольшой мокрый снег и дождь, в Крыму ночью умеренные осадки. В южной части и западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в южной части северо-восточный, 9-14 м/с, 20 декабря в Крыму и на побережье морей местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, 20 декабря в южной части, а 21 декабря на западе страны местами 0-2° тепла; днем от 1° тепла до 4° мороза, в Крыму 1-6° тепла; в восточной части ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза; в Карпатах небольшой снег, температура ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

22-23 декабря - преимущественно без осадков. Температура ночью 1-7° мороза, в восточных областях до 12° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла.

24-28 декабря - преимущественно без осадков, только 24 декабря на Левобережье временами небольшие осадки. Температура 24-25 декабря существенно не изменится, в дальнейшем постепенное повышение на 2-5°.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла; по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

20-21 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 1° тепла до 4° мороза.

22-23 декабря - преимущественно без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.