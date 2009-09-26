Сегодня начинается Всеукраинский праздник театрального искусства

В Кировоградской области сегодня проходит торжественное открытие 39-го Всеукраинского праздника театрального искусства «Вересневі самоцвіти».

Как передает корреспондент УНИАН, традиционно в первый день фестиваля гостей приветствуют на территории государственного музея-заповедника Ивана Тобилевича (Карпенко-Карого) «Хутор Надежда».

Нынешний художественный сезон посвящен 150-й годовщине со дня рождения режиссера, драматурга, корифея украинского бытового театра Панаса Саксаганского.

На открытии праздника запланировано представить многочисленные любительские коллективы, выставку декоративно-прикладного искусства, фотовыставку, провести экскурсии в музей украинского хореографического искусства и мемориальный музей И.Карпенко-Карого.

Ожидается, что в открытии праздника на «Хуторе Надежда» примут участие от 3 до 4 тысяч гостей, в том числе из других областей и даже из-за рубежа, заслуженные деятели искусств и культуры Украины.

С целью восстановления исторического ландшафта на территории усадьбы И.Карпенко-Карого участники праздника высадят калиновую аллею из 50 саженцев.

«Вересневі самоцвіти» продлятся до 2 октября. За это время на сцене областной филармонии выступят профессиональные театральные коллективы Кировоградской, Ивано-Франковской, Черниговской и Киевской областей.

Праздник театрального искусства «Вересневі самоцвіти» проводится ежегодно в последнюю неделю сентября на базе Кировоградского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. М. Л. Кропивницкого. Но в связи с аварийным состоянием здания театра, в этом году спектакли пройдут на сценических площадках областной филармонии и областного театра кукол.

Главной целью праздника является популяризация достижений украинского театрального искусства, классических образцов отечественной драматургии, обмен творческими достижениями театров Украины и других стран, пропаганда украинской и мировой классической драматургии.