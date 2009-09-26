На Закарпатье альпинисты МЧС спасли пятерых чешских туристов

В Тячевском районе Закарпатья альпинисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций спасли пять чешских туристов, которые заблудились в горах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, 25 сентября в 21.20 спасатели получили сообщение о том, что вблизи поселка Усть-Черная, в горной долине Красная, во время похода незарегистрированной группы в составе 9 чешских туристов 5 из них заблудились.

Уже в 21.30 на поиск людей отправились трое работников местного горного поисково-спасательного пункта МЧС. В 23.15 иностранные путешественники были найдены и доставлены к месту своего отдыха.