Житель Тернополя торговал патронами на автовокзале

В Тернополе во время попытки продать 40 патронов работники милиции задержали 54-летнего местного жителя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МВД в Тернопольской области, мужчина подавал патроны на автовокзале. Согласно заключению экспертизы, изъятые боеприпасы пригодны к применению нарезным и спортивно-охотничьим оружием. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов.

Кроме того, в начале декабря за аналогичное правонарушение работники Тернопольского областного управления уголовного розыска совместно с оперативниками Бережанского райотдела милиции задержали ранее судимую 31-летнюю жительницу райцентра, которая пыталась сбыть на рынке тротиловую ручную гранату. За самодельное взрывное устройство женщина просила 100 грн. Правоохранительные органы выяснили, что гранату изготовил покойный сожитель задержанной, который при жизни изготовлял взрывные устройства и продавал их рыбкам-браконьерам. После его смерти женщина нашла одну нереализованную гранату, которую и решила сбыть на рынке. По факту изъятия взрывчатки возбуждено уголовное дело.