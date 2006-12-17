Директор рынка ”Озерка” Воробьев (фото)

20:10, 17 декабря 2006
Общество
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Основная версия убийства Воробьева - интересы бизнеса

Директор ОАО «Центральный рынок «Озерка» Владимир Воробьев (фото 2 ноября 2006 г.). 16 декабря в 2006 г. Воробьев был убит. Неизвестные расстреляли директора рынка возле одного из кинотеатров, в тот момент, когда он садился в автомобиль. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Основная версия убийства Воробьева - интересы бизнеса.

 

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