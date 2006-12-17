На ”Детскую больницу будущего” собрано свыше 242 миллионов гривен
Телемарафон транслировали 12 телеканалов
Свыше 242 миллионов гривен собрал телемарафон по сбору средств на "Детскую больницу будущего". Его одновременно транслировали 12 украинских телеканалов.
Как сообщили УНИАН в Национальной телекомпании Украины, благотворительную акцию организовал фонд «Украина 3000» Екатерины ЮЩЕНКО.
Желающие на протяжении 4-х часов перечисляли средства на специальной счет, отправляли sms или звонили по телефону. В проекте принимали участие политики, бизнесмены, врачи, спортсмены и другие известные люди, а также обычные граждане.
Больницу будущего планируют построить на территории "Феофании" через три года. На нее нужны 600 миллионов гривен. Будут лечить там детей с тяжелыми болезнями, которые в настоящее время не лечат в Украине.