На ”Детскую больницу будущего” собрано свыше 242 миллионов гривен

Свыше 242 миллионов гривен собрал телемарафон по сбору средств на "Детскую больницу будущего". Его одновременно транслировали 12 украинских телеканалов.

Как сообщили УНИАН в Национальной телекомпании Украины, благотворительную акцию организовал фонд «Украина 3000» Екатерины ЮЩЕНКО.

Желающие на протяжении 4-х часов перечисляли средства на специальной счет, отправляли sms или звонили по телефону. В проекте принимали участие политики, бизнесмены, врачи, спортсмены и другие известные люди, а также обычные граждане.

Больницу будущего планируют построить на территории "Феофании" через три года. На нее нужны 600 миллионов гривен. Будут лечить там детей с тяжелыми болезнями, которые в настоящее время не лечат в Украине.