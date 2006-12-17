С понедельника в Украине похолодает

18 декабря в Киеве облачно, небольшой дождь, местами с мокрым снегом, ветер западный, 5-10 м/сек, температура ночью +1...+3 градуса, днем +3...+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр Украины.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 5-10 м/сек, температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью +2...-3 градуса, днем -1...+4 градуса.

В Моршине небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов.

В Трускавце небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...+1 градус, днем +4...+6 градусов.

В Сваляве небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью +1...+3 градуса, днем +2...+4 градуса.

На севере Украины облачно, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем временами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер западный, 5-10 м/сек, температура ночью -1...+4 градуса, днем +1...+6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, ветер западный, 5-10 м/сек, температура ночью -1...+4 градуса, днем +2...+7 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, ветер южный, 5-10 м/сек, температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +1...+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/сек, температура ночью +1...+6 градусов, днем +4...+9 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/сек, температура ночью +2...+7 градусов, днем +6...+11 градусов.

В Ялте в основном без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +11...+13 градусов.

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