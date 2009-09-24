Кабмин поддержал развитие сети исследовательских университетов

Кабинет министров Украины поддержал инициативу министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА о развития сети исследовательских университетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобразования.

По словам И.ВАКАРЧУКА, лучшие украинские высшие учебные заведения должны не только готовить профессионалов, но и развивать науку. Как отметили в Минобразования, для помощи им в этом сегодня КМУ принял соответствующее постановление.

По информации пресс-службы, в постановлении КМУ предусмотрены реальные механизмы финансирования программ развития, обеспечение финансовой и институционной самостоятельности ведущих университетов страны, расширение возможностей в выполнении международных проектов и программ в сотрудничестве с иностранными университетами-партнерами, финансирование научных исследований.

В частности, финансирование программ развития начнется с 2011 года, когда, как надеются в Кабмине, в таких масштабах кризиса не будет, и университеты будут иметь еще 5 лет, чтобы в полной мере использовать возможности, которые им предоставит государство (сегодня статус исследовательского предоставляется вузу сроком на 7 лет).

Кроме того правительство утвердило критерии, которым должны отвечать учебные заведения, чтобы получить статус исследовательского. В частности, за последние 5 лет в нем должны быть защищены не менее 300 кандидатских и 50 докторских диссертаций, в штате университета должны работать по меньшей мере 150 профессоров (докторов наук) и 500 доцентов (кандидатов наук), 500 аспирантов. Такой университет должен иметь библиотеку с не менее миллионом книг, собственное издательство, не менее 10 собственных научных журналов и издавать от 200 учебников в год. Его сотрудники должны публиковать по меньшей мере 150 статей ежегодно в научных журналах высокого уровня - таких, которые входят в мировые наукометрические базы данных. Если технический или технологический вуз захочет получить статус исследовательского у него также должно быть не менее 50 патентов или лицензий на собственные изобретения. Еще государство требует от исследовательского университета привлекать дополнительное финансирование на научные студии в таком же объеме, который предоставит бюджет.

При этом И.ВАКАРЧУК объяснил, что «статус «исследовательского» не «пожизненный» - через семь лет после присвоения, его нужно подтвердить по всем без исключения параметрам, или лишиться его. Особенно - это ни при каких условиях не должно зависеть от лоббистских возможностей руководителей университетов, их близости к тем или иным ветвям власти, других политических обстоятельств».

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минобразования, сегодня на расширенном заседании правительства с участием ректоров ведущих высших учебных заведений страны и участников Союза ректоров принято Постановление «Об утверждении Положения и Критериев деятельности исследовательского университета».

Статус исследовательский уже получили 7 университетов: Национальный технический университет «Киевский политехнический институт»; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко; Национальный университет "Киево-Могилянская академия"; Национальный университет "Львовская политехника"; Львовский национальный университет им. Ивана Франко; Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого. (г. Харьков); Национальный университет "Острожская академия".