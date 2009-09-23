Немецкий фонд поддержит пострадавших в годы II мировой войны

Украинской общественности впервые будет представлено 18 проектов гуманитарной программы «Место встречи – диалог», которую поддерживает немецкий фонд EVZ («Память, ответственность и будущее»).

Как сообщили УНИАН в отделе прессы Посольства Германии, целью проекта является "признание общественного потенциала жертв Второй мировой войны, ознакомление молодежи с их опытом, формирование уважения и понимания к тем, кто выжил в тоталитарном лихолетье".

«Мы знаем, что почти все люди старшего поколения в Украине пострадали от Второй мировой войны. Поэтому мы хотим обратить внимание на социальное положение этого поколения, способствовать повышению социальной заинтересованности общества людьми преклонного возраста и сделать свой вклад в то, чтобы следующие поколения услышали истории их жизни», – заявил председатель правления фонда EVZ Мартин ЗАЛМ.

В рамках программы «Место встречи – диалог» Фонд EVZ финансирует проекты на общую сумму 900 тыс. евро в год (по 300 тыс. евро в Беларуси, России и Украине). Эти проекты направлены на преодоление социальной изолированности жертв национал-социализма и тоталитаризма.

Фонд EVZ также ставит целью содействие повышению социального статуса людей, пострадавших от нацизма (люди, которые были вывезены на принудительные работы, узники гетто, концлагерей и тому подобное), признание их роли в обществе, уважение их опыта. В организации заявляют, что будут способствовать позитивным изменениям в отношении общества к людям преклонного возраста и улучшению качества их жизни.

1 октября, в Международный день людей преклонного возраста, в Украине, Беларуси и России будет объявлено о новом конкурсе проектов в рамках программы.

Справка УНИАН. Фонд EVZ был основан в 2000 году. С того времени организация финансово поддержала 361 проект на сумму 13,2 млн. евро. До 2006 года фонд EVZ выплачивал компенсации бывшим принудительным рабочим и другим жертвам нацизма.

Кроме этих индивидуальных выплат были также выделены деньги на гуманитарные программы. Так, в 2008 году фонд EVZ профинансировал 57 гуманитарных проектов на общую сумму 2,9 млн. евро. Партнером программы в Украине является Всеукраинская благотворительная организация «Забота о пожилых людях в Украине», которая администрирует деятельность программы на национальном уровне.