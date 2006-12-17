Сегодня православные чествуют память святой великомученицы Варвары

Сегодня православные отмечают 1700-летие со дня смерти святой великомученицы Варвары.

Святая великомученица Варвара является одной из того большого количества христиан, которых приняв слова Христа, сделали их своим жизненным путем. Мощи святой находятся во Владимирском соборе Киева. В этом году по случаю 1700-летия, впервые за 900 лет, мощи великомученицы оставляли златоверхий Киев и побывали в храмах во всех областях Украины.

Справка УНИАН: Варвара была очень красивой дочерью знатного и богатого Диоскора из финикийского города Илиополя. Во времена гонений на христианство она приняла святое крещение и была за это посажена под стражу собственным отцом. Впоследствии Диоскор и совсем выдал дочь правителю города Мартиану. Св. Варвару посадили в темницу и жестоко истязали, но сам Спаситель явился ей ночью и вылечил раны. Однажды Варвару вывели на улицу, и из собравшейся толпы одна христианка на имя Иулиания во весь голос начала разоблачать палачей. Ее схватили и отрубили голову, а заодно и Варваре. Вскоре в безжалостного отца Диоскора попала молния, превратив его тело в пепел.

В предсмертной молитве святая великомученица Варвара просила Господа, чтобы Он избавлял всех, кто обращается к ней за помощью; от нечаянных бед, от внезапной смерти без покаяния и посылал бы на им свою благодать. В ответ она услышала голос с небес, который обещал выполнить ее просьбу.

Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина (1081—1118 гг.), княжна Варвара, вступая в брак с российским князем Михаилом Изяславовичем, привезла их с собой в Киев, где они находятся и поныне - в кафедральном соборе святого князя Владимира.