Украинские моряки будут изучать оперативную терминологию НАТО

Группа представителей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в греческом городе Суда (о.Крит) с 19 по 26 сентября будет изучать военно-морскую оперативную терминологию и опыт стран НАТО в сфере подготовки мичманского и старшинского состава ВМС.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины. Во время пребывания на базе Суда-Бей представители украинского флота, в частности, примут участие в семинарах, которые организуют специалисты ВМС Соединенных Штатов Америки в рамках программы “Евроазиатское партнерство-2009”, ознакомятся с особенностями карьерного роста и подготовки старшинского состава на кораблях ВМС США, а также отработки оперативных документов по стандартам НАТО, изучат опыт стран Североатлантического альянса в сфере развития мичманского и старшинского состава ВМС.

Делегацию ВМС Украины возглавляет офицер штаба командования украинского флота капитан 1 ранга Сергей ШЕВЦОВ.