Тимошенко обещает обеспечить лучшие роддома супероборудованием

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обещает обеспечить роддома современным медицинским оборудованием для выхаживания младенцев малого веса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в Житомирском областном центре здравоохранения матери и ребенка, который сейчас является лидером в Украине по выхаживанию недоношенных младенцев весом от 500 г.

"Правительство сейчас работает над заключением соглашений об оснащении таких, как в Житомире, ультрасовременных роддомов новейшим оборудованием нового поколения производства зарубежных фирм", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, подобные роддома нуждаются в современных инкубаторах для новорожденных младенцев, машинах «скорой помощи» и другом медоборудовании.

При этом она подарила центру современный реанимационный комплекс для новорожденных и одобрительно отозвалась о работе житомирских медиков в упомянутом направлении.

Ю.ТИМОШЕНКО также призвала медиков из других областей Украины перенять опыт житомирского ухода за недоношеними новорожденными и роженицами.

В ответ главный врач упомянутого центра Юрий ВАЙСБЕРГ подарил Ю.ТИМОШЕНКО на память символического цыпленка, который, по его словам, "не дает женщине забыть о ее главном предназначении - быть женщиной и матерью", и попросил главу правительства хранить этот символ у себя в кабинете, "чтобы всегда помнить о предназначении женщин Украины и нуждах больных младенцев".