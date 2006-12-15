Президент выписал орден главному КВНщику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним указом наградил орденом «За заслуги» III степени президента Международного союза Клуба веселых и находчивых и телевизионного творческого объединения «АМиК», гражданина Российской Федерации Александра МАСЛЯКОВА.

Как отмечено в указе, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, А.МАСЛЯКОВ награждено за весомый личный вклад в развитие культурных связей между Украиной и Российской Федерацией и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.