Президент выписал орден главному КВНщику
09:19, 15 декабря 2006Общество
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Указ главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним указом наградил орденом «За заслуги» III степени президента Международного союза Клуба веселых и находчивых и телевизионного творческого объединения «АМиК», гражданина Российской Федерации Александра МАСЛЯКОВА.
Как отмечено в указе, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, А.МАСЛЯКОВ награждено за весомый личный вклад в развитие культурных связей между Украиной и Российской Федерацией и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
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