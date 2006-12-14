Вводится регистрация мопедов

С 1 марта 2007 года на территории Одесской области будет введена регистрация мопедов рабочим объемом двигателя до 50 кубических сантиметров. Соответствующее распоряжение подписал глава Одесской областной государственной администрации Иван Плачков, сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации аппарата Одесской облгосадминистрации.

Главному управлению УМВД Украины в Одесской области рекомендовано разработать порядок регистрации мопедов рабочим объемом двигателя до 50 кубических сантиметров и регистрационную карточку. Контроль за выполнением распоряжения возложен на первого заместителя главы областной государственной администрации.