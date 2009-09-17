Российского миллионера приговорили к 8 годам тюрьмы

К 8 годам тюрьмы приговорил американский суд российского миллионера Андрея Могилянского

Его признали виновным в том, что он принуждал девочек-сирот из Петербурга к занятию проституцией.

Предприниматель Андрей Могилянский ещё очень легко отделался. Прокуроры изначально требовали, чтобы срок был в несколько раз больше. Однако за то, что имеющий российское и американское гражданство предприниматель пошёл на сделку с правосудием и признал свою вину, он получил только 8 лет тюрьмы. Изначально Андрея Могиляского обвиняли по статье организация притона. Однако после того как он признал себя виновным в принуждении к проституции несовершеннолетних девочек из детского дома в Петербурге, дело было переквалифицировано на статью секс-туризм. По данным следствия, Могилянский в 2002-2004 годах вступал в сговор с рядом лиц для создания в России противозаконной сети по предоставлению сексуальных услуг. Его сообщники были приговорены в 2004 году на родине к длительным срокам лишения свободы.

Задержать преступника американским правоохранительным органам помогли коллеги из России.

Эхо Москвы