Черновецкий отправит ученых под землю

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением создал временную комиссию по проверке состояния техногенной безопасности объектов коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, цель проверки – определить меры, реализация которых сделает невозможным чрезвычайные ситуации в столичной подземке.

По информации Д.БАССА, в состав комиссии включены авторитетные научные работники и практики: профессор Национального транспортного университета Юрий АЙВАЗОВ, заведующий кафедрой Киевского национального университета строительства и архитектуры, доктор технических наук Игорь БОЙКО, главный научный сотрудника НИИ строительных конструкций, доктор технических наук Гелий ЧЕРНЫЙ, директор госпредприятия «Укрметротоннельпроект» Виктор ЯНИКИН. Председателем комиссии назначен депутат Киевсовета, заместитель председателя КГГА Иван САЛИЙ. Ему также предоставлено право привлекать к работе комиссии специалисты научно-исследовательских и проектных организаций города.