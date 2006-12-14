Синоптики обещают мокрый снег

Завтра на территории Украины сохранится облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, ночью и утром на Прикарпатье, Закарпатье, в южной и восточной части местами туманы.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на побережье морей до 7° тепла, в прикарпатских областях местами 3-5° мороза; днем 3-8° тепла, в Крыму до 11° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

16-17 декабря без существенных осадков, лишь 17 декабря ночью в северных, западных и центральных областях, а днем в южной части местами небольшие осадки.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей до 7° тепла, 16 декабря на Закарпатье и Прикарпатье от 4° мороза до 1° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части 6-11°.

18 декабря в прикарпатских, а днем и в северных и центральных областях, 19 декабря в южной части и восточных областях небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.

Температура 18 декабря ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 1-7° тепла; 19 декабря ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем от 5° тепла до 1° мороза; в Крыму 18 декабря ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, 19 декабря ночью около 0°, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 4-10° мороза, днем 0-6° мороза.

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7°; по области ночью 0-4° тепла, днем 3-8°.

16-17 декабря сохранится облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью 17 декабря местами небольшие осадки. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

18-19 декабря в столице и области без существенных осадков, лишь 18 декабря утром и днем небольшой дождь и мокрый снег. Температура 18 декабря ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла; 19 декабря ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.