Партия Регионов узаконила грамматику от Януковича

Партия премьер-министра Украины Виктора Януковича написала про День Победы так, как никто еще не писал.

Сам текст, разумеется, мы обсуждать не беремся,пишет Обком , это дело, так сказать, партийного вкуса и стиля. Тем более, что за 8 (восемь!) месяцев представители электората самой многочисленной партии Украины, по крайней мере, те из них, кто знаком с основами Интернета и выступает за придание русскому языку статуса то ли «второго государственного», то ли «первого официального», так и не сподобились указать товарищам по партии на вопиющие преступления против этого самого русского языка. Хотя не исключено, что партийная дисциплина просто запрещает рядовым грамотным членам ПР подобные проявления самостоятельности и образования, а потому они склонны принимать как руководящее указание всю галиматью своего лидера Виктора Федоровича.

Для неграмотных же руководителей Партии регионов сообщаем: даже то, что лидер партии пишет слово «проФФесор» так, как он его «слышит», вовсе не дает им основания писать «проФФесионализм». Мало того, слова «военноначальник» нет ни в русском, ни в каком-либо ином из известных ныне языков (кроме «регионального», разумеется). Есть слово «военачальник», в котором букв все же меньше, нежели в предложенном официальным сайтом ПР варианте.

Обнаружить очередной образчик современных корректив “великого и могучего” еще в 14:39 14.12.06 по указанной Обкомом ссылке: http://www.partyofregions.org.ua/projects/victory/, на официальном сайте Партии Регионов, УНИАН удалось.

Однако, «Обком», сылаясь на собственный опыт, утверждает, что коррективы в первоначальный текст работники партийного сайта вносят достаточно оперативно - в течение краткого периода – от получаса до суток. Очевидно, по мере обнаружения перлов «населением» Интернета.