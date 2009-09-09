Ющенко просит не делать гривню заложницей выборов
Стрелки на правительство?
|Ирина Ванникова
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
«Президент обеспокоен попытками представителей отдельных политических сил навязать обществу искаженную информацию о ситуации с валютным курсом страны», - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, авторы громких и безосновательных заявлений стремятся заставить людей забыть о том, что валютный рынок – это лишь отражение правительственной экономической политики.
«Печально признавать, что национальная валюта стала заложницей выборов», - процитировала И.ВАННИКОВА Президента.
В.ЮЩЕНКО призывает политиков «прекратить своими разговорами ослаблять национальную валюту». «Это антигосударственная политика и путь к экономическому коллапсу», - заявила И.ВАННИКОВА.