С 15 октября из формата набора телефонных номеров исчезает «8»

«Укртелеком» будет поддерживать старый формат набора телефонных номеров через «8» до 15 октября 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи (Госсвязи).

Согласно сообщению, 14 октября 2009 года в 00:00 всеми операторами телекоммуникаций Украины будет осуществлен перевод национальных кодов зон назначения с формата «0ХХ» на формат «ХХ», перевод национальных идентификационных кодов в данный формат, замена национального (междугородного) префикса «8» на «0», замена международного префикса «8-10» на «0-0», введение на сети национального кода зоны для Киевской области «45».

При этом, по данным Госсвязи, срок одновременного действия старых и новых форматов национальных кодов зон назначения и национальных идентификационных кодов операторов в межоператорском взаимодействии «будет действовать в течение одних суток, то есть до 15 октября 2009 года».

«Для абонентов фиксированных телефонных сетей ОАО «Укртелеком» поддержка старых форматов кодов будет прекращена 15 октября 2009 года», – отмечается в сообщении.

После этого при наборе номера через «8» будет срабатывать автоответчик, который проинформирует абонента об изменении правил набора. Такой срок перехода, по данным Госсвязи, обусловлен наличием на сетях фиксированной связи компании значительной доли аналоговых АТС.

В то же время, как отмечается в сообщении, в сетях мобильной (подвижной) связи, которые построены исключительно на цифровом оборудовании, операторы «могут обеспечить одновременное использование старых и новых форматов кодов до конца ноября». В дальнейшем также автоответчик будет информировать абонента об изменении правил набора номера.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Министерства транспорта и связи Украины от 29.09.2008 № 1200 «Об утверждении Плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины», с 14 октября 2009 года в Украине будет изменен порядок набора междугородных и международных номеров (выход на эти сети за счет набора префиксов международного и междугородного набора).

С 14 октября т.г. для выхода на междугородную телефонную сеть необходимо будет вместо префикса «8-0» набрать префикс "0", для выхода на международную телефонную сеть – вместо префикса «8-10» префикс «0-0».

Таким образом, с этой даты для звонков в другой город Украины или другую страну, а также на сеть оператора мобильной связи (где используется принцип междугородной префиксации) первой цифрой набора становится «0», а не «8».

Так, для междугородных телефонных разговоров необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем код нужного города (без первой цифры «0» в существующем коде), далее без интервала – номер телефона вызываемого абонента. Для звонков на номера телефонов абонентов операторов мобильной связи необходимо вместо префикса «8» надо будет набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем – код сети оператора мобильной связи (без первой цифры «0» в существующем коде) и номер телефона вызываемого абонента.

Для внутриобластных телефонных разговоров необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), дальнейший набор номера (кроме абонентов Киевской области) остается без изменений. Для Киевской области вводится новый собственный код «45» вместо кода «044».

Для осуществления международного вызова вместо международного префикса «8-10» необходимо набирать новый префикс «0-0», т.е. «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем снова «0», далее без интервала – код страны, код города и номер телефона абонента.

Изменится с 14 октября и порядок набора номеров глобальных услуг: формат набора услуги «8-900» изменится на «0-900», услуги «8-900-30» – на «0-900-30», услуги «8-800» – на «0-800».

Данные изменения – это второй этап перехода на новую систему телефонной нумерации. Первый этап изменения телефонной нумерации был осуществлен с 3 по 18 февраля 2009 года. В частности, были изменены сокращенные номера экстренных, заказных и справочно-информационных служб. Номера экстренного вызова изменены путем добавления «1» в начале номера: пожарная служба сегодня вызывается по номеру 101, милиция – 102, скорая помощь – 103, аварийная служба газа – 104.

По этому же принципу в феврале т.г. изменен номер справочной службы по предоставлению номеров: вместо «09» набирается «109».

По данным Госсвязи, переход на новую систему телефонной нумерации в Украине обусловлен необходимостью согласования ее с европейскими стандартами, поскольку Украина входит в перечень стран, имеющих нестандартную систему нумерации.

План перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины планируется поэтапно реализовать в течение четырех лет – до 2012 года.