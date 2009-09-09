В продажу выходит полная коллекция из 12 альбомов группы "Битлз"

Сразу две новинки, связанные с легендарной английской группой "Битлз", выходят сегодня на мировой рынок.

Полное издание всех альбомов легендарной четверки и видеоигра "Битлз: Рок-группа". Музыкальная антология включает сделанные в цифровом формате 14 компакт-дисков и представляет собой римейк 12 студийных альбомов "Битлз" плюс 2 альбома с ранними синглами и музыкой для фильмов. Британские специалисты уже назвали это крупнейшим событием с момента распада группы почти 40 лет назад. Работа над этим проектом началась 4 года назад на знаменитой лондонской студии "Эбби-роуд", в которой легендарная ливерпульская четверка записала практически все свои альбомы. При подготовке коллекции использовалась новейшая техника, которая позволила воссоздать подлинное звучание ансамбля. Видеоигра "The Beatles: Rock Band" включает 45 песен группы. Участникам предоставляется возможность визуально выступить в знаменитом ливерпульском клубе "Каверн", записать диск в студии "Эбби-роуд" и спеть на лондонской крыше.

Эхо Москвы