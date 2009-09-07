Под патронатом главы УГКЦ стартуют благотворительные концерты

Сегодня в Луцке по инициативе Украинской греко-католической церкви и под патронатом ее главы Блаженнейшего ЛЮБОМИРА (ГУЗАРА) стартуют благотворительные концерты популярной музыки “С верой и любовью”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГКЦ

Концерты будут проходить с 7 по 22 сентября в 12-ти городах Украины.

Как известно, академические концерты под таким же названием с большим успехом прошли в мае. По словам главы УГКЦ, это была культуристическая миссия.

«Тур стал посланием УГКЦ современникам. Наше время характеризуется кризисом надежды, ежедневной ревизией вечных ценностей. Мы поддаемся различным информационным внушениям, которые побуждают нас к суетливому существованию. Кое-кто может считать, что успех этих концертов зависит от того, как глубоко залезем в наши карманы. Но правдой является то, что он зависит от того, как широко откроем наши сердца для восприятия красоты, для восприятия духовных ценностей, кроющихся в красоте. Чтобы мы из них вышли лучшими людьми», – отметил Блаженнейший ЛЮБОМИР.

Глава УГКЦ также добавил, что майский концертный тур стал мостиком между украинской и европейской музыкальной культурами, между украинской культурой – классической и современной. Даже больше, оплотом наступлению массовой культуры в самых худших ее образцах. А главное – это было побуждение к консолидации украинцев разных конфессий.

Блаженнейший надеется, что в повседневной суматохе люди смогут войти в себя и почувствовать внутренний покой, внутреннее удовлетворение, внутреннее ощущение самих себя, что должно дать не только большое удовольствие, но и момент духовного отдыха и духовного подъема. Это, по его словам, “основная мысль” того, чего хочет достичь УГКЦ.

В концертах примут участие известные группы, в частности, “Пікардійська терція”, “Друга ріка”, “СКАЙ”, “Гудімов”, а также исполнители: Тарас ПЕТРИНЕНКО, Татьяна ГОРОБЕЦ, лидер группы “Мандри” ФОМА, Игорь МИРОШНИЧЕНКО. Группа “Горгішелі” специально пишет псалом, который представит на этих концертах. Вести концерті будет известная актриса и телеведущая Наталия СУМСКАЯ, которая также будет читать на концертах стихотворения.

Попасть на концерт можно будет по приглашениям, которые будут распространяться прежде всего в парафиях УГКЦ и молодежных, общественных организациях и общинах. Каждое такое приглашение будет предусматривать определенную сумму взноса в поддержку церкви – от 20 до 50 грн.

Как отмечают организаторы, собранные на весенних и нынешних концертах средства будут направлены на завершение строительства Патриаршего собора Воскресенья Христова в Киеве. В ходе академических концертов в мае было собрано около 800 тыс. грн.

Кроме Луцка, концерты пройдут в таких городах: 8 сентября – Ривне; 9 сентября – Чорткив (Тернопольская область), 12 сентября – Тернополь, 13 сентября – Ивано-Франковск, 14 сентября – Черновцы, 15 сентября – Коломыя (Ивано–Франковская область), 16 сентября – Долина (Ивано–Франковская область), 17 сентября – Стрый (Львовская область), 20 сентября – Брошнив (Ивано–Франковская область), 21 сентября – Жовква (Львовская область), 22 сентября – Львов.