ДТП в Крыму: один человек погиб и четверо травмированы

Один человек погиб и четверо травмированы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской Госавтоинспекции, авария произошла в воскресенье в Симферопольском районе.

Выполняя обгон, автомобиль «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус «ГАЗ».

Погибла пассажирка легкового автомобиля - жительница Симферополя.