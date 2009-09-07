ДТП в Крыму: один человек погиб и четверо травмированы

13:29, 07 сентября 2009
Общество
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Столкнулись ВАЗ и ГАЗ

Один человек погиб и четверо травмированы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской Госавтоинспекции, авария произошла в воскресенье в Симферопольском районе.

Выполняя обгон, автомобиль «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус «ГАЗ».

Погибла пассажирка легкового автомобиля - жительница Симферополя.

 

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