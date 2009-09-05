Нафтогаз хочет от Газпрома письменных гарантий о невзимании штрафа

На следующей неделе делегация НАК «Нафтогаз Украины» посетит Москву с предложением подписать дополнения к контракту с «Газпромом», заключенному между двумя компаниями в январе 2009 года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО еженедельнику «Зеркало недели» .

В частности, по его информации, речь пойдет о невзимании штрафных санкций за недобранный украинской стороной законтрактованный газ, об определении минимального объема транзита российского газа по территории Украины, а также о закупке Украиной 33,75 млрд. куб. м газа на 2010 год.

«Согласно контрактам, дополнения являются неотъемлемой частью документа. Опыт есть: несколько дополнений мы уже подписали. Таким же образом мы намерены формализовать и закрепить договоренности, достигнутые между премьерами Украины и России», — пояснил он.

И.ДИДЕНКО уточнил, что с целью юридического закрепления договоренностей Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА украинская сторона намерена документально зафиксировать невзимание «Газпромом» штрафных санкций, а также намерена внести предложение о принятии дополнения к контракту о согласовании объемов покупаемого НАК «Нафтогазом Украины» у «Газпрома» газа на каждый конкретный год.

«В Москве есть понимание необходимости этого изменения, продиктованного мировым кризисом», — отметил И.ДИДЕНКО.

В этом году «Нафтогаз Украины» закупит у «Газпрома» около 32 млрд. куб. м газа. В следующем, по словам И.ДИДЕНКО, Украина намерена запросить «33,75 млрд. кубометров с тем, чтобы иметь возможность, в случае продолжения кризиса, использовать 27 млрд.».

«Эти цифры красноречиво демонстрируют силу удара кризиса по нашей экономике: за нынешний и будущий год мы можем потребить почти столько же газа, сколько Украина использовала в 2008-м», — подчеркнул И.ДИДЕНКО.

Кроме того, по его словам, украинская сторона планирует подписать дополнение об определении минимального объема транзита российского газа по территории Украины путем суммирования минимальных объемов поставок газа «Газпромом» в страны Европы.

«Смысл дополнения не в установлении штрафных санкций за недопрокачанный газ. Однако НАК обязан рассчитывать свои транзитные мощности и свой бюджет, и для этого должен быть известен гарантированный объем прокачки транзитного российского газа. Надеюсь, переговоры дадут возможность подписать дополнение к контракту, фиксирующее этот подход», — пояснил И.ДИДЕНКО.

Напомним, ранее Секретариат Президент Украины неоднократно заявлял, что договоренности между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о неприменении штрафных санкций за недобор российского природного газа должны быть закреплены юридически.