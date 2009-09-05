В Черноморском заповеднике нашли мертвых дельфинов

В Черноморском биосферном заповеднике (Херсонская область) на берегу Черного моря в районе Тендровской косы в этом году найдены останки пяти дельфинов.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экологии Херсонской области.

Согласно сообщению, найдены 3 белобочки, 1 — афалин и 1 — дельфин-азовка.

По данным сотрудников Черноморского заповедника, животные погибли либо от старости и болезней, либо от травм, нанесенных человеком.

В то же время экологи отмечают, что получили сообщение из крымской лаборатории Брэма о том, что дельфины могут быть поражены так называемой морбиливирусной инфекцией, поэтому потенциально опасны для человека как носители заразной болезни, подобной энцефалиту.