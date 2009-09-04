Президент поручил отметить 80-летие Ивана Светличного

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о праздновании 80-летия со дня рождения общественного деятеля, литературоведа, литературного критика, поэта, переводчика Ивана Светличного.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Президент поручил Кабинету министров Украины обеспечить при участии Национальной академии наук Украины, общественности проведение мероприятий по чествованию в 2009 году памяти И.Светличного, предусмотрев, в частности:

- организацию и проведение в городе Киеве литературно-художественного вечера, посвященного жизни и деятельности И.Светличного, круглых столов, семинаров, литературных чтений, просветительских и культурно-художественных мероприятий в населенных пунктах Украины;

- проведение в учебных заведениях и заведениях культуры тематических лекций, бесед о личности И.Светличного, его творческом наследии и роли в движении «шестдесятников»;

- издание произведений И.Светличного и литературы, посвященной его жизни и деятельности;

- выпуск в обращение почтовой марки и конверта, посвященных 80-летию со дня рождения И.Светличного, осуществление спецпогашения почтовой марки;

- мероприятия по увековечению памяти И.Светличного на его родине и местах, связанных с его жизнью и деятельностью.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение мероприятий по празднованию 80-летия со дня рождения И.Светличного, организацию циклов тематических теле- и радиопередач о его жизни и деятельности.