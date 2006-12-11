В Одессе открылся австрийский центр Культурконтакт

Австрийский координационный центр в сфере образования, науки и культуры «Культурконтакт» открылся сегодня в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, он стал 11-м бюро в Восточной Европе.

На церемонии открытия глава облгосадминистрации Иван ПЛАЧКОВ подчеркнул, что «Одесщина обладает большим потенциалом в сфере развития туризма и индустрии отдыха». Он выразил надежду, что совместная деятельность в этих отраслях будет полезна как австрийской, так и украинской стороне.

В свою очередь первый заместитель министра образования, науки и культуры Австрии Вольфганг ШТЕЛЬЦМЮЛЛЕР заявил, что его страна «заинтересована в том, чтобы осуществлять крупные инвестиции в украинскую туристическую и образовательную сферы». В качестве примера он привел туристический проект, реализуемый в райцентре Березовка Одесской области на базе училища, которое занимается подготовкой специалистов для туристической сферы.

Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в Украине Маркус ВУКЕТИЧ заметил, что «у обеих стран уже есть устоявшиеся связи в области экономики, культуры и образования. Так, в четырех городах Украины – Черновцах, Киеве, Харькове и Львове – работают австрийские библиотеки. Уже 14-й раз в украинской столице прошла так называемая «летняя академия», в ходе которой студенты-экономисты из Вены углубляли свои знания в экономике Украины и страноведении».

По мнению посла, открытие в Одессе координационного центра «Культурконтакт» будет также способствовать углублению знаний молодых одесситов в области туризма.

Справка УНИАН. Центр «Культурконтакт Австрия» начал открывать свои бюро в Восточной Европе с 1992 г. В офисах работают эксперты из Австрии и стран – её партнеров в сфере образования, науки и культуры.