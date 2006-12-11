Омбудсман ЕС призывает перейти на немецкий язык

Омбудсман Европейского Союза Никифорос ДИАМАНДУРОС призвал Совет министров ЕС пересмотреть языковой режим для веб-сайтов стран, которые председательствуют в ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В частности, омбудсман требует использовать на официальном сайте председательствующей страны в ЕС не только английский и французский языки, но и немецкий.

Совет министров ЕС уже возражал омбудсману из-за того, что считает, что право на оформление сайта, в том числе лингвистическое, имеет исключительно страна, которая председательствует в ЕС.

После этого омбудсман обратился с этим вопросом в Европарламент.

Первое обращение омбудсмана в Совету министров произошло после того, как к нему обратилась Ассоциация защиты немецкого языка.

Омбудсман убежден, что поскольку веб-сайт не может быть оформлен на всех официальных языках Евросоюза, то в любом случае выбор языков должен базироваться на объективных критериях.