В баре ”Два капитана” несколькими ударами ножа убили бармена

В симферопольском баре "Два капитана", который находится на одной из самых оживленных улиц крымской столицы, убит бармен и совершена попытка поджога.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК Александр ДОМБРОВСКИЙ, сегодня утром сотрудник бара "Два капитана", открыв увеселительное заведение, увидел, что значительная часть помещения выгорела, кроме того, в баре был обнаружен труп бармена с многочисленными ножевыми ранениями.

По информации А.ДОМБРОВСКОГО, следственно-оперативная группа работала на месте происшествия целый день. По словам начальника ЦОС, относительно произошедшего выдвинуты самые разнообразные версии. "Версии - самые разные: личная неприязнь (бар работает до последнего клиента - конфликт, который мог возникнуть в баре, и повлек смерть), бизнес и так далее, - сказал начальник Центра общественных связей крымской милиции. - Также выясняется причина возгорания помещения".

Бар "Два капитана", в основном, посещает так называемая "неформальная молодежь", поклонники альтернативной музыки.