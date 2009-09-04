В Донецкой области за 6 месяцев 2009 года убытки угольных предприятий выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – с 728 млн. грн. до 1 млрд. 119 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики Донецкой области, в регионе за первое полугодие 2009 года превышение понесенных угольщиками убытков над полученной прибылью уже достигло 618 млн. грн. Удельный вес убыточных предприятий за январь-июнь 2008 года увеличился с 61% до 73%.

Статистики считают, что это связано, в частности, со снижением цен на готовую продукцию при подорожании многих используемых ресурсов, а также ростом непроизводительных затрат рабочего времени. Так, средняя цена одной тонны готового угля составила в первом полугодии 395 грн., что меньше показателя за аналогичный период 2008 года на 7%.

В июле 2009 года цена снизилась против июля прошлого года на 27%. Уровень использования фонда рабочего времени снизился с 80,7% в январе-июне прошлого года до 79,5% в первом полугодии 2009 года.

В облстатуправлении отмечают, что улучшению финансового состояния угледобывающих предприятий не способствует также существующая практика реализации угольной продукции. Свыше половины добытого топлива шахты отгружают в виде рядового угля, а поскольку практически весь уголь подлежит обогащению, его потребители платят за более дорогой конечный продукт не шахтам, а коммерческим структурам, которые занимаются его реализацией. Средняя цена тонны реализованных шахтами продуктов обогащения в 2008 году составила 598 грн., что дороже тонны рядового угля (354 грн.) в 1,7 раза.