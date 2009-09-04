Подорожание транзита газа необходимо

Ведущий эксперт энергетических программ Украинского центра им. Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что повышение ставки транзита российского газа является необходимым условием для обеспечения уровня надежности газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Такое мнению В.ОМЕЛЬЧЕНКО высказал в интервью корреспонденту УНИАН.

«Заявления представителей НАК «Нафтогаз Украины», а также премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о повышении в 2010 году транзитной ставки для транспортировки российского газа совершенно корректны», - сказал он.

При этом В.ОМЕЛЬЧЕНКО добавил, что такие заявления целиком соответствуют условиям контракта «Об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы».

Так, по его словам, в 2009 году транзитная ставка определена в 1,7 долл. США за тыс. куб. м на 100 км, а с 2010 года она должна составить 2,04 долл. за тыс. куб. м на 100 км плюс топливная составляющая на перекачку газа около 0,7 долл.

«Указанное повышение транзитной ставки представляет собой необходимое условие для обеспечения уровня надежности газотранспортной системы Украины», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

После этого ряд СМИ сообщили, что в обмен на снижение объема поставок Ю.ТИМОШЕНКО якобы предложила «определенную скидку в тарифе на транспортировку природного газа по территории Украины».

3 сентября премьер-министр опровергла информацию о снижении в 2010 году транзитной ставки. «С 1 января существенно повышается стоимость транзита российского газа через территорию Украины в Европу. По сути дела, это за все 18 лет будет первое достаточно существенное повышение – на 65-70%, в зависимости от того, какой будет цена на нефть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

ОАО «Газпром» прогнозирует рост стоимости транзита газа через территорию Украины в 2010 году на 50-58% по сравнению с текущим годом, – до 2,56-2,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км - и также ссылается на уровень цен на нефть: "Тариф на транспортировку газа по территории Украины определяется по формуле, заложенной в контракте. В зависимости от цен на нефть..."