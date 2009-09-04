Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг незначительно понизились на фоне негативных данных с рынка труда в США - крупнейшем потребителе энергоресурсов, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,09 долл. - до 67,96 долл. за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,54 долл. - до 67,12 долл. за баррель.