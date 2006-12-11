Прогноз погоды на 10 дней

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточных и западных областях местами 1-3° мороза, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

13-14 декабря - облачная погода с прояснениями. 13 декабря без существенных осадков, только в западных областях небольшой дождь и мокрый снег; 14 декабря в Украине местами небольшие осадки. Ночью и утром местами туман (14 декабря в западной и восточной части). Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях ночью 0-5° мороза, днем от 4° тепла до 1° мороза; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

15-16 декабря - без существенных осадков, только в восточных, а 15 декабря и в северных областях местами небольшие осадки. Температура в восточных областях ночью 0-5° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 2-8° тепла.

17-21 декабря - в западных, северных, центральных областях местами небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. Температура 17-18 декабря существенно не изменится; на протяжении 19-21 декабря постепенное снижение температуры ночью до 2-8° мороза, днем до 2° мороза - 4° тепла, только на побережье морей ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.

В Киеве и области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Местами по области туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°; по области ночью 0-5° тепла, днем 2-7°.

13-14 декабря - облачная погода с прояснениями. 13 декабря без существенных осадков, ночью и утром местами туман; 14 декабря местами небольшие осадки. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

15-16 декабря - без существенных осадков, только ночью 15 декабря местами небольшие осадки. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.