Эксперт говорит, что Киеву "светит" срыв отопительного сезона

Результатом действий Киевской городской государственной администрации в сфере коммунальных услуг может стать срыв отопительного сезона в столице.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, к таким последствиям может привести решение мэрии снизить повышение тарифов на ЖКУ всего на 5% и намерение лишить «Киевэнерго» имущества территориальной общины столицы, которое находится в пользовании энергокомпании, передав его другому предприятию – новосозданному «Киевтеплокоммунэнерго».

«Огромные суммы недостач при сборе денег за коммунальные услуги после летнего повышения тарифов так ничему и не научили городское руководство. Сокращение повышения тарифов всего на 5% выглядит как издевательство над киевлянами. Наивно думать, что при таком уровне снижения тарифов киевляне станут платить больше. В итоге долги киевлян перед тепловиками только увеличатся, что, соответственно, скажется на росте задолженности «Киевэнерго» перед энергоснабжающими организациями, которые не будут ждать погашения, а просто перекроют вентиль и оставят город в разгар отопительного сезона без тепла», - считает В.ЯКОВЕНКО.

По мнению главы АТКУ, мэрии стоило бы проводить поступательную политику по поэтапному «выравниванию» тарифов – ежеквартально повышая их на небольшой процент. Однако, прежде всего, необходимо было бы полностью погасить собственный долг перед «Киевэнерго». Это уменьшило бы недовольство населения и дало бы возможность энергокомпании снять напряжение в ее взаимоотношениях с поставщиками газа и мазута для киевских ТЕЦ, считает В.ЯКОВЕНКО.

«Вместо этого городская администрация пошла сомнительным путем, который может избавить ее от необходимости платить свой долг перед «Киевэнерго», но ставит под угрозу появление отопления в киевских квартирах. Для замены «Киевэнерго» на «Киевтеплокоммунэнерго» нет времени, и если такой процесс начнется, то закончить его смогут в лучшем случае к концу года. А до этого времени не будет никого, кто бы отвечал за теплогенерацию в Киеве. В комплекте с кризисом неплатежей это может создать «взрывоопасный коктейль», от которого пострадают, в первую очередь, киевляне», - пояснил В.ЯКОВЕНКО.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА №981 от 31 августа т.г., в случае нарушения АК ”Киевэнерго” взятых на себя обязательств по выполнению функций производителя коммунальных услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, что предусмотрено соответствующим договором от 14 июля 2007 года, столичная власть уже с 15 сентября начнет процедуру изъятия и передачи другому предприятию имущества территориальной общины Киева, находящегося во владении и пользовании энергокомпании.

Согласно распоряжений КГГА №980, 981 и 978 от 31 августа т.г., в августе-сентябре оплата жилищно-коммунальных услуг для населения увеличится не на 100% (по сравнению с периодом до 1 июня этого года), а на 95%.