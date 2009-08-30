В Казахстане почтили память жертв советских атомных взрывов

29 августа 1949 года в 7 часов утра по местному времени на Семипалатинском полигоне прогремел первый взрыв первой советской атомной бомбы. 60 лет спустя в памятных мероприятиях у памятника жертвам трагических событий поблизости от полигона приняли участие сотни людей, в том числе представители японских городов Хиросимы и Нагасаки. "Это день надежды, но в то же время и день траура по тем, кто не дожил до сегодняшнего момента", - отметил в своем выступлении лидер Движения против ядерного оружия "Невада-Семипалатинск" Султан Королев.

Полигон был закрыт в 1991 году, последнее испытание на нем было проведено в октябре 1989-го. В общей сложности на Семипалатинском ядерном полигоне было проведено более 500 взрывов. Поскольку испытания большей частью были засекречены, власти не каждый раз эвакуировали население близлежащих поселков. По оценкам специалистов до настоящего времени из-за радиоактивного воздействия в регионе заболело 1,6 миллиона человек.

Даже сегодня, спустя 20 лет после завершения испытаний в районе Семипалатинска население подвержено ранней смертности, чаще, чем в среднем медики сталкиваются со случаями невынашивания беременности, сообщает Deutsche Welle.