В день выборов потеплеет

Завтра, 24 марта, температура в Украине будет колебаться от 10° мороза ночью до 9° тепла днем.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью и утром в центральных, восточных, южных областях и в Крыму, днем - в восточной части пройдет мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, на остальной территории - преимущественно без осадков. На дорогах севера - гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных областях и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 3-8° мороза, на Волыни и Ривненской области местами - 10° мороза, днем - 0-5° тепла; в южной части и восточных областях ночью - 0-5° тепла, днем - 4-9° тепла. На Закарпатье – преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью - 0-5° мороза, днем - 4-9° тепла.

25-26 марта переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в северных и западных областях 26 марта небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах севера местами гололедица. Ветер юго-западный, в восточной части и в Крыму северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура 25 марта ночью - 5-10° мороза, днем - 3-8° тепла (в Карпатах ночью - 8-13° мороза, днем - около 0°); в южной части ночью - 1-6° мороза, днем - 6-11° тепла.

26 марта ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 6-11° тепла, в южных областях, Крыму и на Прикарпатье - до 14° тепла; в восточных областях ночью - 2-7° мороза, днем - 3-8° тепла. На Закарпатье: 25 марта без существенных осадков, 26 марта небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью - около 0°, днем - 10-15° тепла.

27-28 марта временами осадки, преимущественно в виде дождя, лишь в Крыму без осадков. Повышение температуры на 3-5°.

В Киеве и области 24 марта облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в Киеве ночью - 4-6° мороза, днем - 1-3° тепла; по области ночью - 3-8° мороза, днем - 0-5° тепла.

25-26 марта переменная облачность. Без осадков, лишь утром и днем 26 марта небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 25 марта ночью - 5-10° мороза, днем - 3-8° тепла, 26 марта ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 6-11° тепла.

27-28 марта временами осадки, преимущественно в виде дождя. Повышение температуры на 3-5°.