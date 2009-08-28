Население Черкасской области сократилось на 4,7 тыс.

На 1 июля 2009 года в Черкасской области проживало 1299,5 тыс. жителей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, на протяжении января-июня 2009 года численность населения уменьшилась на 4729 лиц. Уменьшение населения состоялось исключительно за счет естественного сокращения (5462 лица), в то же время зафиксирован миграционный прирост населения (733 лица).

По сравнению с январем-июнем 2008 года, за счет увеличения количества рожденных и уменьшения количества умерших естественное сокращение населения уменьшилось на 975 лиц. Сокращение населения наблюдалось во всех городах и районах Черкасской области.