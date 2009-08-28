На межбанке доллар и евро все еще растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,5030/8,5345, к 12:00 цены повысились – 8,5130/8,5385 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2688/0,2701, к 12:00 цены поднялись - 0,2692/0,2705.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,5388 (-0,1237).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4328/1,4330, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1815/12,2180, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1925/12,2355.