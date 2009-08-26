Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник понизились на 3% на фоне ажиотажа торговцев, бросившихся извлекать прибыль от роста стоимости сырья, которая в начале торгов показала рекордные за последние десять месяцев показатели, что в свою очередь было связано с сообщениями о продлении полномочий Бена Бернанке на посту главы Федеральной резервной системы США, сообщает Reuters.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 2,44 доллара - до 71,82 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 2,32 доллара - до 72,05 доллара за баррель.

РИА "Новости"